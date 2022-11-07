Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлены до 15 ноября

Росавиация вновь продлевает режим ограничений на полеты в аэропорты на юге и в центре страны.Из сообщения Росавиации: «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени».