Журова о деле Валиевой: «Это абсолютно политически ангажированная история с лишением медали целой страны»

Накануне Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать за допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года и аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине, где она в составе сборной РФ стала победительницей командного турнира.