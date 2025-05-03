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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Нет регистрации, но есть пособие». Как севастопольским семьям получить деньги на ребёнка?

«Нет регистрации, но есть пособие». Как севастопольским семьям получить деньги на ребёнка?

Получать пособие на детей в Севастополе смогут семьи, не имеющие местной регистрации. Поправки к ранее действующему Порядку назначения и выплаты пособия были внесены постановлением правительства Севастополя 30 апреля.

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