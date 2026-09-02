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Новости Россоши и России

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Центр сертификации: как подтвердить качество и соответствие продукции требованиям

Центр сертификации: как подтвердить качество и соответствие продукции требованиям

Выход продукции на рынок связан не только с ее производством, упаковкой и продвижением. Во многих случаях изготовителю или поставщику необходимо официально подтвердить, что товар соответствует установленным требованиям безопасности и качества.

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