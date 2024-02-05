Пассажиры выехавшего за пределы ВПП в Саранске самолета рассказали о случившемся

Пассажиры самолета, выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Саранска, рассказали «Известиям» во вторник, 6 февраля, что к месту происшествия быстро прибыла машина пожарных, а выдача багажа задерживается.