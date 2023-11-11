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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Кто более опасен для России – Zеленский или Zалужный?

Кто более опасен для России – Zеленский или Zалужный?

Юрий СЕЛИВАНОВ Судя по роковому для украинских предводителей совпадению начальных букв англоязычной транскрипции их фамилий с самым известным символом российской Специальной военной операции, карма у них примерно одинаковая, и Господь шельму метит не зря.

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