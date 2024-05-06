Как будут проводиться российские учения против угроз НАТО

На учениях Южного военного округа Россия будет отрабатывать удары условным тактическим ядерным оружием из акватории Черного моря по кораблям, портам и территории противника, а также ведение боевых действий в условиях радиоактивного заражения.
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