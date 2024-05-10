Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав ВолодинПрезидент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.