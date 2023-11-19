Названы четыре простых способа борьбы с сухостью губ зимой

Сухость губ — распространенная проблема в холодное время года. Дерматологи и специалисты по уходу за кожей дали четыре совета, как поддерживать губы увлажненными осенью и зимой, сообщает американское издание She Finds.
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