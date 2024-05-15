Из старой усадьбы обычной семьи сделали музей целой эпохи

Усадьба М.Т. Куницыной в начале ХХ века была сравнительно невелика и включала одноэтажный многокомнатный с коридорной планировкой деревянный жилой дом, деревянный одноэтажный каретник, ледник и небольшой садик размером 25 саженей.
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