Baza: в Москве незнакомцы пытались забрать девочку у матери

Компания мужчин пыталась забрать ребенка у матери на улице в Москве. Об этом сообщает Baza.Инцидент произошел утром, когда женщина вместе с семилетней дочерью и ее дедушкой шла на занятия.
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