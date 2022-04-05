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5 апреля кировчанам советуют не экспериментировать с внешностью, не обманывать, не лицемерить

5 апреля кировчанам советуют не экспериментировать с внешностью, не обманывать, не лицемерить

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, во вторник, Никонов деньСегодня в Кирове сохранится довольно прохладная погода: в дневные часы температура воздуха за окном не поднимется выше +3 градусов, к ночи подморозит до −3.

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