5 апреля кировчанам советуют не экспериментировать с внешностью, не обманывать, не лицемерить

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, во вторник, Никонов деньСегодня в Кирове сохранится довольно прохладная погода: в дневные часы температура воздуха за окном не поднимется выше +3 градусов, к ночи подморозит до −3.