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Байден обвинил Путина в игнорировании «серьезных проблем» климата в России

Байден обвинил Путина в игнорировании «серьезных проблем» климата в России

Президент США Джо Байден заявил, что Россия де-факто не явилась на саммит «Большой двадцатки» по климату, который проходил 30-31 октября в итальянском Риме, хотя в стране есть проблемы.

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