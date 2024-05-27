Кино: Драка с путаной на вокзале, домогательства, бездетность: О чём молчит звезда «Триггера» Виктория Маслова

Её называют «русской Шэрон Стоун» и восхищаются её красотой и умением всегда прекрасно выглядеть. Режиссёры с удовольствием приглашают Викторию Маслову в свои проекты, потому что знают: она никогда не подведёт и будет играть в полную силу, даже если её роль окажется совсем небольшой, а в кадре она готова на любые преображения.