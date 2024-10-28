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Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана

Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана

ВВС Израиля, атакуя иранские военные объекты 26 октября, полностью уничтожили элементы стратегической защиты Ирана, сообщает армейское радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на данные службы безопасности Израиля.

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