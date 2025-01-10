Пять пострадавших в авиакатастрофе под Актау россиян остаются в больницах

ТАСС/Алексей Штокал Пятеро россиян, пострадавших при крушении самолета в казахстанском Актау, находятся на лечении в стационарах, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам.
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