США начали новую серию ударов по Ирану и готовят блокаду портов

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале нового раунда ударов по Ирану. Как сообщили в ведомстве, удары направлены на дальнейшее ослабление иранских возможностей, которые используются для нападений на торговые суда в Ормузском проливе.
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