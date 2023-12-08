Нил Дракманн получил награду за “Лучшую адаптацию” на The Game Awards 2023 от актерск...

Нил Дракманн получил награду за “Лучшую адаптацию” на The Game Awards 2023 от актерского состава сериала FalloutВедущий The Game Awards 2023, Джефф Кили, пригласил на сцену своего шоу практически всю основную актерскую команду предстоящего экранизированного произведения Fallout.