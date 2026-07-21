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Грузоперевозки ...

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Контейнерные перевозки генеральных грузов из Вьетнама в Новороссийск — что нужно знать в 2026 году

Контейнерные перевозки генеральных грузов из Вьетнама в Новороссийск — что нужно знать в 2026 году

В 2026 году контейнерные перевозки генеральных грузов из Вьетнама в Новороссийск продолжают оставаться одним из ключевых направлений международной логистики, связывающих Юго-Восточную Азию с рынком России.

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