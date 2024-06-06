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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ЦБ подал иск к «Тинькофф Страхованию» на 7,7 млрд рублей

ЦБ подал в арбитражный суд иск к «Тинькофф Страхованию» на 7,7 млрд рублей. Регулятор потребовал привлечь страховщика к административной ответственности за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или специального разрешения.

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