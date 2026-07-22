Кардиолог рассказала о главной пользе отказа от курения

Полный отказ от курения – лучшее лекарство для сердца и шанс продлить жизнь. Об этом заявила заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Елена Резник.
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