Да он гений! А Европа то как обрадуется...

Бывший спикер Верховной Рады и бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков рассказал, что воровать российский газ — "это наша законная обязанность""Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский.
Бывший спикер Верховной Рады и бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков рассказал, что воровать российский газ — "это наша законная обязанность""Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский.
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