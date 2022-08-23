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Да он гений! А Европа то как обрадуется...

Да он гений! А Европа то как обрадуется...

Бывший спикер Верховной Рады и бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков рассказал, что воровать российский газ — "это наша законная обязанность""Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский.

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