Контуры победы

Святогор Князев

"(собственно, причиной многих событий стал именно страх англосаксов альянса перед богатой ресурсами России с высокотехнологичной Европой, возглавляемой Германией)." - согласен со многими мыслями автора, только вот не вижу я высокотехнологичную Германию от слова !совсем" - в горизонте от 46-го до сего дня! Я несколько лет жил и работал в Германии, поэтому знаю состояние страны не с дивана! Проиграв войну, Германия проиграла и гонку за технологиями. Живущие в Германии русские, не дадут соврать!. Другой вопрос, что имея смычку с мощной русской научной школой и фундаментальными исследованиями, немецкий сумрачный гений, развернулся бы на все сто! Вот это - правда!