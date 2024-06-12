Контуры победы

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Комментарии
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Святогор Князев
&quot;(собственно, причиной многих событий стал именно страх англосаксов альянса перед богатой ресурсами России с высокотехнологичной Европой, возглавляемой Германией).&quot; - согласен со многими мыслями автора, только вот не вижу я высокотехнологичную Германию от слова !совсем&quot; -  в горизонте от 46-го до сего дня! Я несколько лет жил и работал в Германии, поэтому знаю состояние страны не с дивана! Проиграв войну, Германия проиграла и гонку за технологиями. Живущие в Германии русские, не дадут соврать!. Другой вопрос, что имея смычку с мощной русской научной школой и фундаментальными исследованиями, немецкий сумрачный гений, развернулся бы на все сто! Вот это - правда!
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