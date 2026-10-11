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Владимирские новости

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«Торпедо-Владимир» начал выездной матч с «Череповцом»

«Торпедо-Владимир» начал выездной матч с «Череповцом»

Матч 27-го тура первенства между «Торпедо-Владимир» и «Череповец» начался, команды вышли на поле в стартовых составах.

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