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Лыжероллеры. Klarälvsloppet. Риге победил в гонке на 90 км классическим стилем, Нортуг – 10-й

Лыжероллеры Klarälvsloppet Карлстад, Швеция 90 км, классический стиль  Мужчины 1. Амунд Риге (Норвегия) – 3:22.

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