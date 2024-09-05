Путин заявил, что Россия будет наращивать грузопоток по Северному морскому пути

Россия будет наращивать грузопоток по Северному морскому пути. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого представлена в Telegram-канале Кремля.
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