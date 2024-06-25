В конкурсную программу фестиваля «Антарес» в Сочи вошли 50 фильмов из 29 стран

В Сочи с 25 по 30 июня впервые пройдет международный кинофестиваль «Антарес». Масштабный международный кинофестиваль пройдет при поддержке Союза кинематографистов России, сообщили в пресс-службе объединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии