Францию подожгли "новые французы". Трамп заявил, что мигранты "захватили" её и скоро так будет во всей Европе.
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Конечно же "глобалисты" не дураки, об этом с автором текста можно согласится, но такие пассажи как - "Царьград давно предупреждал" и ещё - "Царьград и об этом давно писал: всё сбывается!", это как-то чрезмерно в своём восхвалении.
По сути без лидеров и организаторов этих выступлений - явно "заказуха" тех, кто желает "избавиться от угрозы со стороны Ле Пен".
Интересная фраза: "Что это такое за слюнтяйское государство с трусливым президентом и непонятно чем занятыми министрами, распахнутыми настежь границами, неспособное толком даже депортировать законченных преступников из числа пришлого элемента?" Как думаете, о каком государстве идет речь? Судя по теме статьи, вроде бы, о Франции... А если абстрагироваться от темы и рассматривать эту фразу в чистом виде?
Надо смотреть на это, как на УРОК НАМ!! А то смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?
А насчёт "русского следа" ... Выгодно это нам? ДА !!! Мне кажется - всё гораздо ГЛУБЖЕ !!!
Во главе нашего государства находится знаток ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ, главный принцип которых - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ СОПЕРНИКА В СВОЮ ПОЛЬЗУ !!! Уверен : сами мы в Европу не лезем - но сделать так, чтобы туда полезли США ...
Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
Такая франция, которая там сейчас на улицах, воевать не способна.