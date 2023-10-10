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Завершено расследование убийства Владлена Татарского

Завершено расследование убийства Владлена Татарского

Завершено расследование убийства Владлена ТатарскогоПомимо Дарьи Треповой, которую обвиняют по трем статьям (теракт, незаконный оборот взрывчатки, поддельные документы), к уголовной ответственностиза укрывательство особо тяжкого преступления привлечен Дмитрий Касинцев.

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