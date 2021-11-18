Выставка, посвященная истории артиллерии, открылась в Военной академии Генштаба

В экспозицию вошли современные и перспективные образцы средств артиллерийской разведки, комплексов автоматизированного управления огнем «Малахит», высокоточных боеприпасов «Грань», «Краснополь-М2» и других.
Популярные статьи
- Командиры кораблей Балтийского флота подтвердили свое право на самостоятельное управления кораблём
- Военная полиция Западного военного округа провела масштабную тренировку в Нижегородской области
- Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России по Балтийскому флоту провело работы по переоборудованию котельной в Балтийске
Свежие комментарии