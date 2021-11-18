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Выставка, посвященная истории артиллерии, открылась в Военной академии Генштаба

Выставка, посвященная истории артиллерии, открылась в Военной академии Генштаба

В экспозицию вошли современные и перспективные образцы средств артиллерийской разведки, комплексов автоматизированного управления огнем «Малахит», высокоточных боеприпасов «Грань», «Краснополь-М2» и других.

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