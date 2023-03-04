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Тарасенко набрал 9 (4+5) очков в 12 матчах за «Рейнджерс» – он сделал голевую передачу в матче с «Бостоном»

Владимир Тарасенко сделал очередную результативную передачу за «Рейнджерс». Россиянин ассистировал Алексису Лафреньеру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:4).

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