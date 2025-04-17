Техас выделил более $26 млн на стимуляцию космической отрасли штата

Более $26 млн (2,1 млрд рублей) выделила Техасская космическая комиссия пяти компаниям в рамках последнего раунда грантов, призванных стимулировать космическую отрасль штата, 17 апреля сообщает издание SpaceNews.
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