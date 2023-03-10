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Ренат Карча: Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа

Власти Киева используют ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции для шантажа. Об этом заявил РИА Новости советник генерального директора «Концерна Росэнергоатом» Ренат Карча.

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