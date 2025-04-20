Сергеев: «Готов ли пойти за рекордом Дзюбы? Дай Бог»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев после ничьей с ЦСКА (1:1) в 25-м туре РПЛ высказался о рекорде форварда «Акрона» Артема Дзюбы и его перфомансе с футболкой после гола «Спартаку», на которой были изображены лев и лось и надпись: «Был — лось, 266.