Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень

Отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.