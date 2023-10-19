Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень

Отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.
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