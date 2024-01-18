Российская антисистемная оппозиция в преддверии президентских выборов столкнулась с серьёзным внутренним кризисом, который не позволил ей определиться с общей стратегией или выдвинуть единого кандидата, отмечают эксперты Центра политической конъюнктуры в докладе «Потерянные ориентиры: анализ сообществ „Отъехавшей оппозиции“».