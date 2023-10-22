Сотрудники полиции совместно с общественниками провели профилактическое мероприятие для калужских школьников

По инициативе представителя Общественного совета при УМВД России по Калужской области главного врача регионального наркологического диспансера Игоря Горбачева сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области совместно со специалистами учреждения провели с учащимися 29-ой школы г.
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