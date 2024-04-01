Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Як дніпряни можуть передати показання газових лічильників?

Як дніпряни можуть передати показання газових лічильників?

Дніпровська філія «ГАЗМЕРЕЖІ» акцентує увагу мешканців Дніпра та Дніпровського району, що згідно з Кодексом газорозподільних систем, затвердженим НКРЕКП, побутовий споживач зобов'язаний щомісяця станом на 1 число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п'яти діб (до 5 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках за послуги з газопостачання.

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