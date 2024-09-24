Пассажи и школа искусств. Какие проекты на Алтае может помочь реализовать Совфед

Планы правительства Алтайского края поддержали в Совете Федерации Совет Федерации поддержал предложения Алтайского края о строительстве Детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажа Второва и пассажа Фирсова в Бийске.
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