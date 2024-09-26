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Царьград

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Ученые объяснили, как выявить первые признаки рака

Ученые объяснили, как выявить первые признаки рака

На начальных стадиях жировые образования обычно не вызывают боли.Появление подкожных шишек может быть вызвано различными причинами, от безобидных до потенциально опасных.

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