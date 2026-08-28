В Соколовке автомобиль сбил опору ЛЭП и оставил без света 13 улиц

Автомобиль сбил опору ЛЭП, из-за чего без электричества остались улицы Гагарина, Заречная, Дачная, Озерная, Полиграфистов, Полевая, Попова, Железнодорожная, Карцева, Мира, Ленпоселок, поселок Лесок и Куйбышевское шоссе.
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