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62ИНФО | Новости Рязани

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В Соколовке автомобиль сбил опору ЛЭП и оставил без света 13 улиц

В Соколовке автомобиль сбил опору ЛЭП и оставил без света 13 улиц

Автомобиль сбил опору ЛЭП, из-за чего без электричества остались улицы Гагарина, Заречная, Дачная, Озерная, Полиграфистов, Полевая, Попова, Железнодорожная, Карцева, Мира, Ленпоселок, поселок Лесок и Куйбышевское шоссе.

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