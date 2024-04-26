Модель Тесс Холидей попросила поверить в существование полных людей с анорексией

Plus-size модель Тесс Холидей рассказала о жизни с анорексией, в которой сомневаются ее подписчики. 160-килограммовая модель ответила на критический комментарий в TikTok, попросив поверить в существование полных людей с этим расстройством пищевого поведения.
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