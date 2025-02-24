Владивостокские транспортные полицейские провели патриотическую акцию «Несокрушимые и легендарные»

Сотрудники Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в проведении традиционной патриотической акции «Несокрушимые и легендарные», участниками которой стали более 100 детей из 10 школ столицы Приморья.
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