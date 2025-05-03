Перемирие в Херсонской области: реакция Киева по-прежнему неизвестна

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул возможность немедленного ответа в случае нарушения перемирия 80-й годовщины Победы украинской стороной.
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