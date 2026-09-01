Бастрыкин вмешался в дело о банде подростков, избивающих детей в Новосибирске

В Новосибирске местные жители сообщают о регулярных нападениях группы подростков на детей. По оценкам родителей, в объединение могут входить порядка 15 человек в возрасте от 10 до 16 лет.
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