Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи

Владимир Путин заявил, что богатейшее олимпийское наследие в Сочи до сих пор служит людям. Об этом глава государства сообщил 7 февраля в приветствии, опубликованном на сайте Кремля, которое адресовано участникам мероприятий, посвященных 10-летию проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии