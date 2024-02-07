Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи

Владимир Путин заявил, что богатейшее олимпийское наследие в Сочи до сих пор служит людям. Об этом глава государства сообщил 7 февраля в приветствии, опубликованном на сайте Кремля, которое адресовано участникам мероприятий, посвященных 10-летию проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр.