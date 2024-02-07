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Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи

Владимир Путин заявил, что богатейшее олимпийское наследие в Сочи до сих пор служит людям. Об этом глава государства сообщил 7 февраля в приветствии, опубликованном на сайте Кремля, которое адресовано участникам мероприятий, посвященных 10-летию проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр.

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