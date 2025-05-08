Дед главы киевского режима Владимира Зеленского, Семён Иванович Зеленский, в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Никополя, где, помимо прочего, находятся богатейшие запасы марганцевой руды, спустя 80 лет после Победы переданные украинским диктатором под полный контроль США.