Дед главы киевского режима Владимира Зеленского, Семён Иванович Зеленский, в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Никополя, где, помимо прочего, находятся богатейшие запасы марганцевой руды, спустя 80 лет после Победы переданные украинским диктатором под полный контроль США.
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