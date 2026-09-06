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Мифтахов о Чикаго: «Город понравился. Там очень много русскоязычного – наших людей, кафе, магазинов. Больше всего нравилось в центре, поближе к озеру»

Вратарь «Шанхая» Амир Мифтахов высказался о жизни в Чикаго, где выступал за «Вулвс» – фарм-клуб «Каролины» в АХЛ.

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