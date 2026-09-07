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Царьград

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Профсоюз: к 2027 году запустят новую систему оплаты медиков

Профсоюз: к 2027 году запустят новую систему оплаты медиков

К 2026 году власти РФ унифицируют оплату труда врачей. Система, введенная в 2027 году, обеспечит оклад не ниже 50% от дохода.

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