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Шесть измерений Хофстеде: как адаптировать рекламу к российскому культурному коду

Шесть измерений Хофстеде: как адаптировать рекламу к российскому культурному коду

В 2006 году, заканчивая факультет иностранных языков МГУ по специальности «межкультурная коммуникация», я впервые познакомился с моделью культурных измерений Герта Хофстеде.

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